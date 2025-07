Un porto della Sardegna nei cruciverba: la soluzione è Olbia

OLBIA

Curiosità e Significato di Olbia

Perché la soluzione è Olbia? Olbia è un importante porto situato nella Sardegna nord-orientale, conosciuto come punto di accesso principale per chi arriva in nave o in aereo. La città è un crocevia tra mare e terra, simbolo di accoglienza e mobilità sull’isola. Il suo nome richiama il ruolo strategico e commerciale che ha sempre avuto nel Mediterraneo, rendendola un punto di partenza ideale per scoprire la Sardegna.

Come si scrive la soluzione Olbia

O Otranto

L Livorno

B Bologna

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I E L G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGILE" AGILE

