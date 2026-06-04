Vino bianco della Sardegna

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Vino bianco della Sardegna' è 'Vermentino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V E R M E N T I N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vino bianco della Sardegna

Vino bianco della Sardegna Risposta: VERMENTINO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: V M I O

Inizia con: V

V Finisce con: O

Perchè la soluzione è Vermentino? Il Vermentino è un vino bianco sardo dal sapore fresco e aromatico. Originario dell’isola, si distingue per note fruttate e un tocco di mineralità. Perfetto per accompagnare piatti di pesce o formaggi freschi, è molto apprezzato per la sua eleganza naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vino bianco della Sardegna: risposta da 10 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vino bianco della Sardegna" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Vermentino. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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