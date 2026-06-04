Vino bianco della Sardegna
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Vino bianco della Sardegna' è 'Vermentino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vino bianco della Sardegna
- Risposta: VERMENTINO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VMIO
- Inizia con: V
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Vermentino? Il Vermentino è un vino bianco sardo dal sapore fresco e aromatico. Originario dell’isola, si distingue per note fruttate e un tocco di mineralità. Perfetto per accompagnare piatti di pesce o formaggi freschi, è molto apprezzato per la sua eleganza naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vino bianco della Sardegna: risposta da 10 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Vino bianco della Sardegna" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Vermentino. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.