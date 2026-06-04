Vino bianco della Sardegna

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Vino bianco della Sardegna' è 'Vermentino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VERMENTINO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vino bianco della Sardegna
  • Risposta: VERMENTINO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VMIO
  • Inizia con: V
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Vermentino? Il Vermentino è un vino bianco sardo dal sapore fresco e aromatico. Originario dell’isola, si distingue per note fruttate e un tocco di mineralità. Perfetto per accompagnare piatti di pesce o formaggi freschi, è molto apprezzato per la sua eleganza naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vino bianco della Sardegna: risposta da 10 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vino bianco della Sardegna" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Vermentino. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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