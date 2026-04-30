La catenella ai lati di certe passerelle d imbarco

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La catenella ai lati di certe passerelle d imbarco' è 'Battagliola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BATTAGLIOLA

Perché la soluzione è Battagliola? La battagliola è una piccola ringhiera o barriera situata lungo i lati di alcune passerelle di imbarco, progettata per garantire sicurezza durante il passaggio. Essa serve a delimitare lo spazio, impedendo cadute accidentali e offrendo un supporto stabile alle persone che attraversano la passerella. La sua presenza è fondamentale in ambienti marittimi e aeroportuali, dove la sicurezza di passeggeri e operatori deve essere sempre garantita. La battagliola svolge quindi un ruolo importante nel prevenire incidenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La catenella ai lati di certe passerelle d imbarco". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La catenella ai lati di certe passerelle d imbarco nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Battagliola

Questa pagina è dedicata alla definizione "La catenella ai lati di certe passerelle d imbarco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La catenella ai lati di certe passerelle d imbarco" conferma che la soluzione 'Battagliola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Battagliola

B Bologna A Ancona T Torino T Torino A Ancona G Genova L Livorno I Imola O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La catenella ai lati di certe passerelle d imbarco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Battagliola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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