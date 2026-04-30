La catenella ai lati di certe passerelle d imbarco
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La catenella ai lati di certe passerelle d imbarco' è 'Battagliola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BATTAGLIOLA
Perché la soluzione è Battagliola? La battagliola è una piccola ringhiera o barriera situata lungo i lati di alcune passerelle di imbarco, progettata per garantire sicurezza durante il passaggio. Essa serve a delimitare lo spazio, impedendo cadute accidentali e offrendo un supporto stabile alle persone che attraversano la passerella. La sua presenza è fondamentale in ambienti marittimi e aeroportuali, dove la sicurezza di passeggeri e operatori deve essere sempre garantita. La battagliola svolge quindi un ruolo importante nel prevenire incidenti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La catenella ai lati di certe passerelle d imbarco". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
La catenella ai lati di certe passerelle d imbarco nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Battagliola
Questa pagina è dedicata alla definizione "La catenella ai lati di certe passerelle d imbarco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La catenella ai lati di certe passerelle d imbarco" conferma che la soluzione 'Battagliola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Battagliola
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La catenella ai lati di certe passerelle d imbarco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Battagliola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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