Porto della Sardegna - Soluzione Cruciverba: Olbia

OLBIA

Lo sapevi che... Porto Rotondo: Porto Rotondo (Poltu Rutundu in gallurese, Poltu Ridundu in sardo) è una frazione (Rudalza Porto Rotondo) del comune di Olbia. È una località che rappresenta una delle più importanti realtà del turismo sardo. Assieme a Porto Cervo, Porto Rotondo è famosa per essere frequentata nel periodo estivo dal jet set italiano ed internazionale.

