Il Comune della Sardegna con Porto Rotondo nei cruciverba: la soluzione è Olbia

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Comune della Sardegna con Porto Rotondo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Comune della Sardegna con Porto Rotondo' è 'Olbia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLBIA

Curiosità e Significato di "Olbia"

Hai risolto il cruciverba con Olbia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Olbia.

Perché la soluzione è Olbia? Olbia è un comune situato in Sardegna, noto per la sua bellezza naturale e le sue splendide spiagge. È anche il punto di accesso principale per la famosa località turistica di Porto Rotondo, che attira visitatori da tutto il mondo con il suo fascino esclusivo e le acque cristalline. La città combina storia, cultura e modernità, rendendola una meta ideale per chi cerca sia relax che avventura sull'isola.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Porto della SardegnaUno scalo in SardegnaQuella monaca era comune in SardegnaPorto d imbarco per la SardegnaPrecede Porto San Paolo nel nome di un comune del Sassarese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Olbia

La definizione "Il Comune della Sardegna con Porto Rotondo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

L Livorno

B Bologna

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I G O A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIOIA" GIOIA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.