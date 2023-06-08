Gioco di bocce sul ghiaccio

Home / Soluzioni Cruciverba / Gioco di bocce sul ghiaccio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gioco di bocce sul ghiaccio' è 'Curling'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CURLING

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gioco di bocce sul ghiaccio" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gioco di bocce sul ghiaccio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Curling? Il curling è uno sport praticato su una superficie di ghiaccio, dove due squadre si sfidano a far scivolare delle pietre di granito verso un obiettivo preciso, chiamato casa. I giocatori usano scope per controllare la traiettoria e la rotazione delle pietre durante il movimento, cercando di avvicinarle il più possibile al centro del bersaglio. Questa disciplina richiede strategia, precisione e collaborazione tra i membri della squadra, rendendola un’attività affascinante e complessa.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gioco di bocce sul ghiaccio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Curling

La definizione "Gioco di bocce sul ghiaccio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gioco di bocce sul ghiaccio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Curling:

C Como U Udine R Roma L Livorno I Imola N Napoli G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gioco di bocce sul ghiaccio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sport invernale in cui si usano pietre e scopeSport sul ghiaccio con pietre e scopeIl gioco con le bocce più grosseL andare a punto nel gioco delle bocceIl gioco con le bocce e i birilliIl gioco delle bocce americanoUn tiro al gioco delle bocce