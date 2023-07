Il gioco con le bocce e i birilli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gioco con le bocce e i birilli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BOWLING

Significato/Curiosità : Il gioco con le bocce e i birilli

Il gioco delle bocce e dei birilli, noto anche come bowling, è un'attività divertente e coinvolgente che coinvolge giocatori di tutte le età. Si svolge in una pista lunga e stretta con birilli allineati all'estremità, e l'obiettivo principale è abbattere il maggior numero di birilli possibile lanciando una boccia pesante. I giocatori si alternano nel lanciare la boccia, cercando di ottenere il massimo punteggio abbattendo tutti i birilli con un solo lancio. La precisione e la strategia sono fondamentali per avere successo nel gioco. Il bowling è una forma di intrattenimento popolare in tutto il mondo, sia per giocatori amatoriali che per professionisti, ed è un'ottima attività sociale da condividere con amici e familiari.

Altre risposte alla domanda : Il gioco con le bocce e i birilli : gioco; bocce; birilli; Un gioco d azzardo come il gratta e vinci; In un gioco ci si corre dentro saltando; Game = gioco finito; Un gioco di carte con i carichi; Il gioco di carte con la scala reale; Si vende in bocce tte; Gioco di bocce sul ghiaccio; Richiede grosse bocce ; bocce tta per medicamenti; Il pallino a bocce ; Tanti sono i birilli del bowling; Il colpo che a bowling fa cadere tutti i birilli ; Si fa abbattendo tutti i birilli ing; Fanno cadere i birilli ;

Cerca altre Definizioni