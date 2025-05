Sport sul ghiaccio con pietre e scope nei cruciverba: la soluzione è Curling

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sport sul ghiaccio con pietre e scope' è 'Curling'.

CURLING

Curiosità e Significato di "Curling"

La parola Curling è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Curling.

Il curling è uno sport sul ghiaccio in cui due squadre cercano di far scivolare delle pietre di granito verso un bersaglio, chiamato Casa. I giocatori usano scope speciali per controllare la direzione e la velocità delle pietre, cercando di avvicinarle il più possibile al centro del bersaglio.

Come si scrive la soluzione: Curling

Se "Sport sul ghiaccio con pietre e scope" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

