La Soluzione ♚ Può essere a coste

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può essere a coste. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VELLUTO

Curiosità su Puo essere a coste: E "essere umano" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi homo sapiens (disambigua), uomo (disambigua), uomini (disambigua) o essere umano... Velluto blu (Blue Velvet) è un film del 1986 scritto e diretto da David Lynch. Il titolo originale è tratto dall'omonima canzone di Bobby Vinton, cantata nel film da Isabella Rossellini in un locale notturno, lo Slow Club. Il film narra la storia di Jeffrey Beaumont, un giovane studente che, indagando personalmente su un macabro ritrovamento, scopre che nella sua cittadina esiste un ignobile mondo sotterraneo fatto di violenza, sesso, traffico di droghe e polizia corrotta.

