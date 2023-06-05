Ricorrente ogni sei lustri

Home / Soluzioni Cruciverba / Ricorrente ogni sei lustri

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Ricorrente ogni sei lustri' è 'Trentennale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRENTENNALE

Perché la soluzione è Trentennale? Il termine trentennale si riferisce a un evento o a un periodo che si ripete ogni sei lustri, ovvero ogni trent'anni. Questa espressione indica qualcosa che si verifica con una regolarità di tre decenni, rappresentando un ciclo di tempo che si ripete nel corso degli anni. La parola è spesso usata per descrivere anniversari, scadenze o ricorrenze che avvengono con questa periodicità. La sua connessione con il concetto di ricorrenza ogni sei lustri evidenzia la sua funzione di misurare lunghi intervalli temporali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ricorrente ogni sei lustri". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ricorrente ogni sei lustri nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Trentennale

In presenza della definizione "Ricorrente ogni sei lustri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ricorrente ogni sei lustri" conferma che la soluzione 'Trentennale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Trentennale

T Torino R Roma E Empoli N Napoli T Torino E Empoli N Napoli N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ricorrente ogni sei lustri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trentennale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ricorre ogni due lustriParticolare ripresa ricorrente in ogni film di James BondLo è chi ha sei lustri di vitaRicorre dopo sei lustriHa passato i cinquanta da sei lustri