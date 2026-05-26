Espressione ricorrente
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Espressione ricorrente' è 'Intercalare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INTERCALARE
Perchè la soluzione è Intercalare? Un'espressione ricorrente è una frase o parola che si ripete spesso in conversazioni o scritti. Spesso viene usata per rafforzare un punto o mostrare emozioni. Tra le più comuni c'è l'intercalare, un suono o parola inserita nel discorso per riempire pause o enfatizzare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Espressione ricorrente nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Intercalare
Questa pagina è dedicata alla definizione "Espressione ricorrente" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Intercalare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Espressione ricorrente
- Risposta: INTERCALARE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: I__________
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Intercalare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Espressione ricorrente". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il tema musicale piu ricorrente in un film Un segno ricorrente nei testi medievali Il tema melodico ricorrente tipico delle opere di Wagner Espressione di incertezza Espressione offensiva
Altre definizioni collegate
Con espressione: Espressione idiomatica che significa la mancata attuazione di una proposta o un ordine
Con ricorrente: Una battuta ricorrente