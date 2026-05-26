Espressione ricorrente

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Espressione ricorrente' è 'Intercalare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTERCALARE

Perchè la soluzione è Intercalare? Un'espressione ricorrente è una frase o parola che si ripete spesso in conversazioni o scritti. Spesso viene usata per rafforzare un punto o mostrare emozioni. Tra le più comuni c'è l'intercalare, un suono o parola inserita nel discorso per riempire pause o enfatizzare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Espressione ricorrente nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Intercalare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Espressione ricorrente" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Intercalare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Espressione ricorrente

Espressione ricorrente Risposta: INTERCALARE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: I__________

I__________ Inizia con: I

I Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

I Imola N Napoli T Torino E Empoli R Roma C Como A Ancona L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Intercalare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Espressione ricorrente". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.