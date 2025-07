Ricorrente ogni 8 stagioni nei cruciverba: la soluzione è Biennale

Home / Soluzioni Cruciverba / Ricorrente ogni 8 stagioni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ricorrente ogni 8 stagioni' è 'Biennale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIENNALE

Curiosità e Significato di Biennale

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Biennale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Biennale? Biennale indica un evento che si tiene ogni due anni, come mostre d'arte o festival. Deriva dal latino biennium, ovvero due anni. È il termine perfetto per descrivere qualcosa che si ripete con questa cadenza regolare, offrendo così un appuntamento atteso e consolidato nel tempo. Un modo elegante per parlare di eventi che si ripetono ogni otto stagioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ricorrente ogni sei lustriParticolare ripresa ricorrente in ogni film di James BondOgni giovane attore in cuor suo spera di essere quello nascenteOgni uccello ha il suoIl tema musicale piu ricorrente in un film

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Biennale

Stai cercando la risposta alla definizione "Ricorrente ogni 8 stagioni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A T R I O D C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RADICATO" RADICATO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.