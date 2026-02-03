Hanno sedici lustri

Home / Soluzioni Cruciverba / Hanno sedici lustri

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Hanno sedici lustri' è 'Ottantenni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTANTENNI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Hanno sedici lustri" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno sedici lustri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ottantenni? Quando una persona raggiunge questa età, ha vissuto circa 80 anni, equivalenti a otto lustri. È un traguardo importante che testimonia una lunga vita ricca di esperienze e ricordi. Raggiungere questa età rappresenta spesso una celebrazione della saggezza accumulata nel corso del tempo. Molti considerano gli ottantenni come persone di grande valore e testimonianza per le future generazioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hanno sedici lustri nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Ottantenni

Questa pagina è dedicata alla definizione "Hanno sedici lustri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno sedici lustri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Ottantenni:

O Otranto T Torino T Torino A Ancona N Napoli T Torino E Empoli N Napoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno sedici lustri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono nati nel 1945Nato sedici lustri faHanno sei lustri di vitaGli anni di chi ha sedici lustriHanno quattordici lustri di etàHanno vissuto 14 lustri