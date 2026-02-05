Coppie di lustri

SOLUZIONE: DECENNI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Coppie di lustri" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Coppie di lustri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Decenni? Un decennio rappresenta un periodo di dieci anni, spesso utilizzato per misurare cambiamenti nel tempo. Questi intervalli temporali sono utili per analizzare l'evoluzione di eventi storici, tendenze culturali o progressi personali. La durata di dieci anni permette di osservare trasformazioni significative senza essere troppo estesa o troppo breve. Il termine aiuta a contestualizzare periodi di tempo e a pianificare obiettivi a medio termine.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Coppie di lustri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Coppie di lustri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Decenni:

D Domodossola E Empoli C Como E Empoli N Napoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Coppie di lustri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

