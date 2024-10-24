Ha passato i cinquanta da sei lustri

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha passato i cinquanta da sei lustri' è 'Ottantenne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTANTENNE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha passato i cinquanta da sei lustri" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha passato i cinquanta da sei lustri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ottantenne? Una persona che ha superato i cinquant'anni da molto tempo, arrivando a un'età avanzata, viene spesso chiamata in modo particolare. Questa età rappresenta un periodo di esperienza e di ricordi, in cui si riflette sulle tappe della propria vita. La terminologia utilizzata per indicare chi ha raggiunto questa soglia è ricca di significato simbolico e culturale, evidenziando il valore e la stima che si attribuisce a chi ha vissuto tanti anni. È un'età che richiama rispetto e saggezza.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ha passato i cinquanta da sei lustri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha passato i cinquanta da sei lustri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Ottantenne:

O Otranto T Torino T Torino A Ancona N Napoli T Torino E Empoli N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha passato i cinquanta da sei lustri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

