Gli zaini per portare i neonati

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli zaini per portare i neonati' è 'Marsupi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARSUPI

Perché la soluzione è Marsupi? I marsupi sono accessori pratici e comodi progettati per trasportare i neonati vicino al corpo dei genitori. Questa tipologia di zaino permette di mantenere il bambino in una posizione sicura e confortevole, favorendo anche il contatto pelle a pelle che rafforza il legame affettivo. Realizzati con materiali morbidi e resistenti, i marsupi offrono supporto alla schiena del portatore e favoriscono la mobilità. Sono ideali per le famiglie attive che desiderano un metodo pratico di trasporto per i loro piccoli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli zaini per portare i neonati". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Gli zaini per portare i neonati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Marsupi

Per risolvere la definizione "Gli zaini per portare i neonati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli zaini per portare i neonati" conferma che la soluzione 'Marsupi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Marsupi

M Milano A Ancona R Roma S Savona U Udine P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli zaini per portare i neonati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Marsupi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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