Ceste che si portano come gli zaini nei cruciverba: la soluzione è Gerle

Home / Soluzioni Cruciverba / Ceste che si portano come gli zaini

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ceste che si portano come gli zaini' è 'Gerle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GERLE

Curiosità e Significato di "Gerle"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Gerle, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Le gerle sono contenitori, simili a ceste, dotati di una struttura che consente di essere portati a spalla, come gli zaini. Tradizionalmente utilizzate per trasportare vari oggetti, sono spesso realizzate in materiali naturali come il legno o il rattan.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ceste che si portano come zainiDove si abbattono portano doloreSi portano a CerviniaSi portano sopra o sotto il ginocchioSi portano al picnic

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Gerle

Se "Ceste che si portano come gli zaini" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

E Empoli

R Roma

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E À A I R N L G E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GENERALITÀ" GENERALITÀ

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.