Piccoli scomparti degli zaini

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Piccoli scomparti degli zaini' è 'Taschette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TASCHETTE

Perchè la soluzione è Taschette? Le tasche sono piccoli scomparti all’interno degli zaini, utili per tenere ordinati oggetti di uso quotidiano. Sono pratiche e facilmente accessibili, permettendo di trovare ciò che serve senza dover smontare tutto. Questi spazi sono fondamentali per mantenere tutto in ordine e a portata di mano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Piccoli scomparti degli zaini nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Taschette

Per risolvere la definizione "Piccoli scomparti degli zaini", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Taschette'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Piccoli scomparti degli zaini

Piccoli scomparti degli zaini Risposta: TASCHETTE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: T________

T________ Inizia con: T

T Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

T Torino A Ancona S Savona C Como H Hotel E Empoli T Torino T Torino E Empoli

La soluzione 'Taschette' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piccoli scomparti degli zaini". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.