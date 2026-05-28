Piccoli scomparti degli zaini
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SOLUZIONE: TASCHETTE
Perchè la soluzione è Taschette? Le tasche sono piccoli scomparti all’interno degli zaini, utili per tenere ordinati oggetti di uso quotidiano. Sono pratiche e facilmente accessibili, permettendo di trovare ciò che serve senza dover smontare tutto. Questi spazi sono fondamentali per mantenere tutto in ordine e a portata di mano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Piccoli scomparti degli zaini nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Taschette
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Piccoli scomparti degli zaini
- Risposta: TASCHETTE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: T________
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Taschette' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piccoli scomparti degli zaini". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Negli zaini degli alunni, specie i più piccoli Piccoli ganci Piccoli rettili Piccoli proiettori orientabili Piccoli molluschi simili ai polpi
Altre definizioni collegate
Con piccoli: Piccoli contenitori
Con scomparti: Scomparti dello zaino