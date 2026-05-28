Piccoli scomparti degli zaini

Luca Bianchi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Piccoli scomparti degli zaini' è 'Taschette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TASCHETTE

Perchè la soluzione è Taschette? Le tasche sono piccoli scomparti all’interno degli zaini, utili per tenere ordinati oggetti di uso quotidiano. Sono pratiche e facilmente accessibili, permettendo di trovare ciò che serve senza dover smontare tutto. Questi spazi sono fondamentali per mantenere tutto in ordine e a portata di mano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Piccoli scomparti degli zaini nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Taschette

Per risolvere la definizione "Piccoli scomparti degli zaini", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Taschette'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Piccoli scomparti degli zaini
  • Risposta: TASCHETTE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: T________
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

T Torino
A Ancona
S Savona
C Como
H Hotel
E Empoli
T Torino
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Taschette' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piccoli scomparti degli zaini". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Negli zaini degli alunni, specie i più piccoli Piccoli ganci Piccoli rettili Piccoli proiettori orientabili Piccoli molluschi simili ai polpi 

Altre definizioni collegate

Con piccoli: Piccoli contenitori 

Con scomparti: Scomparti dello zaino 

Con zaini: Negli zaini degli alunni, specie i più piccoli 