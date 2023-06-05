Il contrassegno di fabbrica
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il contrassegno di fabbrica' è 'Marca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MARCA
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Perché la soluzione è Marca? La marca è un simbolo o un segno distintivo che identifica un prodotto o un'azienda. Essa funge da contrassegno di fabbrica, garantendo l'origine e la qualità di ciò che viene offerto sul mercato. La presenza di una marca permette ai consumatori di riconoscere facilmente un prodotto e di associarlo a determinati standard e valori. Grazie a questo contrassegno, le aziende possono differenziarsi dalla concorrenza e fidelizzare i clienti. La marca rappresenta quindi un elemento chiave nel mondo commerciale.
Il contrassegno di fabbrica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Marca
Se la definizione "Il contrassegno di fabbrica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Marca'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il contrassegno di fabbrica
- Risposta: MARCA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: M____
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Marca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il contrassegno di fabbrica". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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