Il contrassegno di fabbrica

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il contrassegno di fabbrica' è 'Marca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARCA

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Perché la soluzione è Marca? La marca è un simbolo o un segno distintivo che identifica un prodotto o un'azienda. Essa funge da contrassegno di fabbrica, garantendo l'origine e la qualità di ciò che viene offerto sul mercato. La presenza di una marca permette ai consumatori di riconoscere facilmente un prodotto e di associarlo a determinati standard e valori. Grazie a questo contrassegno, le aziende possono differenziarsi dalla concorrenza e fidelizzare i clienti. La marca rappresenta quindi un elemento chiave nel mondo commerciale.

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Il contrassegno di fabbrica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Marca

Se la definizione "Il contrassegno di fabbrica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Marca'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il contrassegno di fabbrica

Il contrassegno di fabbrica Risposta: MARCA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: M____

M____ Inizia con: M

M Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

M Milano A Ancona R Roma C Como A Ancona

La soluzione 'Marca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il contrassegno di fabbrica". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.