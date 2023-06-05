Il contrassegno di fabbrica

Sara Verdi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il contrassegno di fabbrica' è 'Marca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARCA

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Perché la soluzione è Marca? La marca è un simbolo o un segno distintivo che identifica un prodotto o un'azienda. Essa funge da contrassegno di fabbrica, garantendo l'origine e la qualità di ciò che viene offerto sul mercato. La presenza di una marca permette ai consumatori di riconoscere facilmente un prodotto e di associarlo a determinati standard e valori. Grazie a questo contrassegno, le aziende possono differenziarsi dalla concorrenza e fidelizzare i clienti. La marca rappresenta quindi un elemento chiave nel mondo commerciale.

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Il contrassegno di fabbrica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Marca

Se la definizione "Il contrassegno di fabbrica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Marca'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il contrassegno di fabbrica
  • Risposta: MARCA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: M____
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
R Roma
C Como
A Ancona

La soluzione 'Marca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il contrassegno di fabbrica". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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