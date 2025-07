Il contrassegno dell auto nei cruciverba: la soluzione è Targa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il contrassegno dell auto' è 'Targa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARGA

Curiosità e Significato di Targa

Approfondisci la parola di 5 lettere Targa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Targa? La targa è il contrassegno ufficiale applicato sui veicoli, costituito da una serie di lettere e numeri che identificano ogni auto in modo univoco. È fondamentale per la registrazione e la circolazione su strada, permettendo alle autorità di riconoscere il veicolo e verificarne la proprietà. In breve, la targa è l'impronta distintiva di ogni automobile.

Come si scrive la soluzione Targa

Non riesci a risolvere la definizione "Il contrassegno dell auto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

R Roma

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U O G I S C Mostra soluzione



