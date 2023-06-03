Riveste i mattoni degli appartamenti

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Riveste i mattoni degli appartamenti' è 'Intonaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I N T O N A C O

Perchè la soluzione è Intonaco? L’intonaco è quel rivestimento che copre i muri degli appartamenti, dando loro un aspetto uniforme e protettivo. Applicato con cura, nasconde imperfezioni e dona una finitura liscia o decorativa, contribuendo a creare ambienti accoglienti e belli da vedere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Riveste i mattoni degli appartamenti

Riveste i mattoni degli appartamenti Risposta: INTONACO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I O A O

Inizia con: I

I Finisce con: O

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Riveste i mattoni degli appartamenti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Intonaco

In presenza della definizione "Riveste i mattoni degli appartamenti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Intonaco'.

La soluzione 'Intonaco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Riveste i mattoni degli appartamenti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.