Riveste i mattoni degli appartamenti

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Riveste i mattoni degli appartamenti' è 'Intonaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

INTONACO

Perchè la soluzione è Intonaco? L’intonaco è quel rivestimento che copre i muri degli appartamenti, dando loro un aspetto uniforme e protettivo. Applicato con cura, nasconde imperfezioni e dona una finitura liscia o decorativa, contribuendo a creare ambienti accoglienti e belli da vedere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Riveste i mattoni degli appartamenti
  • Risposta: INTONACO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IOAO
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O
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Riveste i mattoni degli appartamenti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Intonaco

In presenza della definizione "Riveste i mattoni degli appartamenti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Intonaco'.

La soluzione 'Intonaco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Riveste i mattoni degli appartamenti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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