Riveste i mattoni degli appartamenti
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Riveste i mattoni degli appartamenti' è 'Intonaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Intonaco? L’intonaco è quel rivestimento che copre i muri degli appartamenti, dando loro un aspetto uniforme e protettivo. Applicato con cura, nasconde imperfezioni e dona una finitura liscia o decorativa, contribuendo a creare ambienti accoglienti e belli da vedere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Riveste i mattoni degli appartamenti
- Risposta: INTONACO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IOAO
- Inizia con: I
- Finisce con: O
Riveste i mattoni degli appartamenti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Intonaco
In presenza della definizione "Riveste i mattoni degli appartamenti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Intonaco'.
La soluzione 'Intonaco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Riveste i mattoni degli appartamenti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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