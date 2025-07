Un edificio con più appartamenti nei cruciverba: la soluzione è Condominio

CONDOMINIO

Curiosità e Significato di Condominio

Hai risolto il cruciverba con Condominio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Condominio.

Perché la soluzione è Condominio? Un condominio è un edificio composto da più appartamenti, abitazioni di proprietà di persone diverse. È una comunità in cui si condividono spazi comuni come scale, ascensori e cortili. Questo sistema permette di avere una gestione condivisa delle parti comuni, favorendo la convivenza e l’organizzazione tra i residenti. In breve, il condominio rappresenta una soluzione moderna per vivere in modo pratico e funzionale.

Come si scrive la soluzione Condominio

La definizione "Un edificio con più appartamenti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

O Otranto

