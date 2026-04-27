Si scrosta con l umidità

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si scrosta con l umidità' è 'Intonaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTONACO

Perché la soluzione è Intonaco? L'intonaco è un rivestimento che si applica alle superfici esterne ed interne degli edifici, proteggendo i muri e migliorandone l'aspetto estetico. È un strato di malta o di altri materiali che, una volta applicato, si indurisce formando una pellicola protettiva. Quando si parla di intonaco, spesso si fa riferimento alla sua capacità di essere scrostato con l'umidità, che può causare danni e richiedere interventi di riparazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si scrosta con l umidità". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Si scrosta con l umidità nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Intonaco

La definizione "Si scrosta con l umidità" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si scrosta con l umidità" conferma che la soluzione 'Intonaco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Intonaco

I Imola N Napoli T Torino O Otranto N Napoli A Ancona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si scrosta con l umidità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Intonaco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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