Lo scivolo per evacuare appartamenti in fiamme

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo scivolo per evacuare appartamenti in fiamme' è 'Teloslitta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELOSLITTA

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Perché la soluzione è Teloslitta? Una telslitta è un dispositivo progettato per facilitare l'evacuazione rapida di persone da appartamenti in fiamme. Si tratta di un elemento che si utilizza come scala di emergenza, permettendo di raggiungere in modo sicuro e veloce il piano superiore o di scendere all'esterno dell'edificio. La sua presenza è fondamentale in caso di incendi domestici, poiché garantisce un'uscita immediata e sicura per evitare incidenti o asfissia. La telslitta rappresenta quindi un presidio di sicurezza essenziale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo scivolo per evacuare appartamenti in fiamme". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo scivolo per evacuare appartamenti in fiamme nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Teloslitta

In presenza della definizione "Lo scivolo per evacuare appartamenti in fiamme", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo scivolo per evacuare appartamenti in fiamme" conferma che la soluzione 'Teloslitta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Teloslitta

T Torino E Empoli L Livorno O Otranto S Savona L Livorno I Imola T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo scivolo per evacuare appartamenti in fiamme" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Teloslitta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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