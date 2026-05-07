Lo scivolo per evacuare appartamenti in fiamme
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo scivolo per evacuare appartamenti in fiamme' è 'Teloslitta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TELOSLITTA
Perché la soluzione è Teloslitta? Una telslitta è un dispositivo progettato per facilitare l'evacuazione rapida di persone da appartamenti in fiamme. Si tratta di un elemento che si utilizza come scala di emergenza, permettendo di raggiungere in modo sicuro e veloce il piano superiore o di scendere all'esterno dell'edificio. La sua presenza è fondamentale in caso di incendi domestici, poiché garantisce un'uscita immediata e sicura per evitare incidenti o asfissia. La telslitta rappresenta quindi un presidio di sicurezza essenziale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo scivolo per evacuare appartamenti in fiamme". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Lo scivolo per evacuare appartamenti in fiamme nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Teloslitta
In presenza della definizione "Lo scivolo per evacuare appartamenti in fiamme", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo scivolo per evacuare appartamenti in fiamme" conferma che la soluzione 'Teloslitta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Teloslitta
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo scivolo per evacuare appartamenti in fiamme" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Teloslitta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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