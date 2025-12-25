Si stacca in calcinacci dalle pareti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si stacca in calcinacci dalle pareti' è 'Intonaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTONACO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si stacca in calcinacci dalle pareti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si stacca in calcinacci dalle pareti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Intonaco? Quando le pareti si deteriorano o sono soggette a umidità eccessiva, si possono staccare pezzi di materiale che le rivestono. Questo fenomeno causa la caduta di frammenti di calcinacci dall'intonaco, compromettendo l'aspetto e la stabilità delle pareti. La presenza di intonaco che si sfalda rappresenta un segnale di deterioramento che richiede interventi di riparazione per evitare danni maggiori.

In presenza della definizione "Si stacca in calcinacci dalle pareti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si stacca in calcinacci dalle pareti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Intonaco:

I Imola N Napoli T Torino O Otranto N Napoli A Ancona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si stacca in calcinacci dalle pareti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

