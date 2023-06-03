Malattia infettiva dell intestino tenue

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Malattia infettiva dell intestino tenue' è 'Colera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLERA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Malattia infettiva dell intestino tenue" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Malattia infettiva dell intestino tenue". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Colera? Il colera è una malattia infettiva che interessa principalmente l'intestino tenue. È causata dal batterio Vibrio cholerae, che provoca un'alterazione della normale funzione intestinale. Questa condizione si manifesta con diarrea acuta, spesso molto acquosa, e può portare a disidratazione severa. La trasmissione avviene principalmente attraverso acqua o alimenti contaminati. La diagnosi si basa sull'osservazione dei sintomi e sulla presenza del batterio nelle feci. La prevenzione si ottiene attraverso il rispetto delle norme igieniche e il trattamento tempestivo.

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Malattia infettiva dell intestino tenue nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Colera

La definizione "Malattia infettiva dell intestino tenue" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Malattia infettiva dell intestino tenue" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Colera:

C Como O Otranto L Livorno E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Malattia infettiva dell intestino tenue" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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