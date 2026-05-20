Una malattia di graminacee

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Una malattia di graminacee' è 'Segale Cornuta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEGALE CORNUTA

La risposta Segale Cornuta è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Segale Cornuta? La sega delle graminacee che provoca infiammazione e fastidio è conosciuta come sega delle cornuta. Questa condizione si manifesta con prurito intenso e irritazione della pelle, spesso causata da contatti accidentali con le piante. La presenza di questa pianta in determinate aree può rappresentare un rischio per chi lavora o si sposta frequentemente in campagna. La cura si basa su trattamenti topici e sulla prevenzione dei contatti diretti con la pianta.

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Una malattia di graminacee nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Segale Cornuta

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una malattia di graminacee" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Segale Cornuta'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una malattia di graminacee
  • Risposta: SEGALE CORNUTA
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 6-7
  • Schema utile: S_____ _______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 13 lettere della soluzione

S Savona
E Empoli
G Genova
A Ancona
L Livorno
E Empoli
 
C Como
O Otranto
R Roma
N Napoli
U Udine
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Segale Cornuta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una malattia di graminacee". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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Con malattia: Sinonimo di pazzia malattia mentale 

Con graminacee: Pianta erbacea delle Graminacee 