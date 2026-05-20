Una malattia di graminacee
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SOLUZIONE: SEGALE CORNUTA
La risposta Segale Cornuta è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Segale Cornuta? La sega delle graminacee che provoca infiammazione e fastidio è conosciuta come sega delle cornuta. Questa condizione si manifesta con prurito intenso e irritazione della pelle, spesso causata da contatti accidentali con le piante. La presenza di questa pianta in determinate aree può rappresentare un rischio per chi lavora o si sposta frequentemente in campagna. La cura si basa su trattamenti topici e sulla prevenzione dei contatti diretti con la pianta.
Una malattia di graminacee nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Segale Cornuta
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una malattia di graminacee" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Segale Cornuta'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una malattia di graminacee
- Risposta: SEGALE CORNUTA
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 6-7
- Schema utile: S_____ _______
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Segale Cornuta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una malattia di graminacee". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con malattia: Sinonimo di pazzia malattia mentale
Con graminacee: Pianta erbacea delle Graminacee