Una malattia di graminacee

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Una malattia di graminacee' è 'Segale Cornuta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEGALE CORNUTA

La risposta Segale Cornuta è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Segale Cornuta? La sega delle graminacee che provoca infiammazione e fastidio è conosciuta come sega delle cornuta. Questa condizione si manifesta con prurito intenso e irritazione della pelle, spesso causata da contatti accidentali con le piante. La presenza di questa pianta in determinate aree può rappresentare un rischio per chi lavora o si sposta frequentemente in campagna. La cura si basa su trattamenti topici e sulla prevenzione dei contatti diretti con la pianta.

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Una malattia di graminacee nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Segale Cornuta

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una malattia di graminacee" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Segale Cornuta'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una malattia di graminacee

Una malattia di graminacee Risposta: SEGALE CORNUTA

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 6-7

6-7 Schema utile: S_____ _______

S_____ _______ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 13 lettere della soluzione

S Savona E Empoli G Genova A Ancona L Livorno E Empoli C Como O Otranto R Roma N Napoli U Udine T Torino A Ancona

La soluzione 'Segale Cornuta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una malattia di graminacee". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.