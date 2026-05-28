Malattia cronica che si combatte con l insulina
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Malattia cronica che si combatte con l insulina' è 'Diabete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DIABETE
Perchè la soluzione è Diabete? Il diabete è una condizione che richiede un monitoraggio costante dei livelli di zucchero nel sangue. Le persone affette devono spesso usare insulina per mantenere l’equilibrio e vivere in modo più sereno. Gestire questa malattia diventa parte della routine quotidiana di chi ne soffre. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Malattia cronica che si combatte con l insulina nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Diabete
Se la definizione "Malattia cronica che si combatte con l insulina" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Diabete'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Malattia cronica che si combatte con l insulina
- Risposta: DIABETE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: D______
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Diabete' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Malattia cronica che si combatte con l insulina". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si combatte con l insulina Si combatte facendosi delle iniezioni di insulina Si combatte intervenendo sui radar del nemico Si combatte prendendo farmaci vasocostrittori Chi vi si getta combatte
Altre definizioni collegate
Con malattia: Una malattia di graminacee
Con cronica: Malattia autoimmune cronica della pelle
Con combatte: È rosso quello contro cui Snoopy combatte