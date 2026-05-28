Malattia cronica che si combatte con l insulina

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Malattia cronica che si combatte con l insulina' è 'Diabete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIABETE

Perchè la soluzione è Diabete? Il diabete è una condizione che richiede un monitoraggio costante dei livelli di zucchero nel sangue. Le persone affette devono spesso usare insulina per mantenere l’equilibrio e vivere in modo più sereno. Gestire questa malattia diventa parte della routine quotidiana di chi ne soffre. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Malattia cronica che si combatte con l insulina nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Diabete

Se la definizione "Malattia cronica che si combatte con l insulina" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Diabete'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Malattia cronica che si combatte con l insulina

Malattia cronica che si combatte con l insulina Risposta: DIABETE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: D______

D______ Inizia con: D

D Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola A Ancona B Bologna E Empoli T Torino E Empoli

La soluzione 'Diabete' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Malattia cronica che si combatte con l insulina". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.