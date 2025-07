Grossa barca dal fondo piatto usata come rimorchio nei cruciverba: la soluzione è Chiatta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grossa barca dal fondo piatto usata come rimorchio' è 'Chiatta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHIATTA

Curiosità e Significato di Chiatta

Approfondisci la parola di 7 lettere Chiatta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Chiatta? Chiatta è una barca tradizionale italiana, di forma piatta e lunga, spesso usata come rimorchio o per lavori nei porti. Originariamente costruita in legno, si presta a essere trainata o agganciata ad altre imbarcazioni per trasportare merci o persone. La sua robustezza e semplicità la rendono un simbolo della vita marittima antica e ancora oggi evocano il mondo del mare e delle tradizioni italiane.

Come si scrive la soluzione Chiatta

Stai cercando la risposta alla definizione "Grossa barca dal fondo piatto usata come rimorchio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

