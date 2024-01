La definizione e la soluzione di: Grossa partita di merce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

– frazione sfruttabile commercialmente di una popolazione di pesci Nomenclatura Stock – nomenclatura chimica non ufficiale

Tedesco

Sostantivo

Stock m (pl.: Stöcke)

bastone gruccia stampella stecca (da biliardo) canna racchetta bastoncino bacchetta (botanica) pianta vite vitigno rosa rosaio diesen Winter sind im Rosengarten einige Stöcke erfroren quest' inverno il freddo ha bruciato alcune piante del roseto

Sostantivo

Stock m (pl.: Stockwerke)