La Soluzione ♚ L asta con ganci che si tiene in barca

La definizione e la soluzione di 5 lettere: L asta con ganci che si tiene in barca. GAFFA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su L asta con ganci che si tiene in barca: Avanti. la cappa secca, infine, è l'andatura della barca in tempesta a secco di vele: la barca si porterà al traverso ma manterrà una componente di velocità... Il mezzomarinaro, chiamato anche mezzo marinaio, gaffa, gancio d'accosto o alighiero, è uno strumento manuale nautico formato da una lunga asta di legno o metallo (oggigiorno spesso alluminio) che termina con un uncino. È utilizzato come ausilio per l'aggancio e lo sgancio durante la manovra di ormeggio, oppure per estrarre oggetti dall'acqua, come detriti o persone, nonché per altre attività di recupero. Può essere simile a un palo di luccio, ...

Altre Definizioni con gaffa; asta; ganci; tiene; barca;