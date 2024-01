La Soluzione ♚ Una fibra vetrosa usata come isolante

Una fibra vetrosa usata come isolante: Produce in laboratorio il rayon, ottenuto dalla cellulosa ed impiegato come fibra artificiale. 1861: alexander parkes brevetta un primo materiale plastico... Curiosità su: Produce in laboratorio il rayon, ottenuto dalla cellulosa ed impiegato come fibra artificiale. 1861: alexander parkes brevetta un primo materiale plastico... La lana di roccia è un silicato amorfo ricavato da un mix di rocce e altri materiali inerti, estremamente versatile, utilizzato come materiale isolante soprattutto nell'edilizia e, in larga parte, negli ambiti navali e industriali, nonché per applicazioni alternative all'isolamento quali la coltura idroponica. Italiano Sostantivo lana ( approfondimento) f sing (pl.: lane) (tessile) fibra organica di origine animale (tipicamente il pelo di pecora) nome dato alla sporcizia soffice dei pavimenti (fili, cotoni) (chimica) sono indicate come lana varie fibre di produzione industriale lana di roccia

lana di vetro Sillabazione là | na Pronuncia IPA: 'la.na/ Etimologia / Derivazione dal latino lana Sinonimi pelo

(di pecora) vello

(botanica) lanugine vegetale. Parole derivate buonalana, lanificio, lanoso, lanugine Termini correlati caldo, cardare, flanella, golf, gomitolo, maglione, pecora, pavimento, sporco, uncinetto Proverbi e modi di dire buona lana : individuo poco affidabile

: individuo poco affidabile discutere questioni di lana caprina : mentre è assodato che le pecore sono ricoperte di lana , non è chiaro ed è pernicioso stabilire se le capre hanno lana o pelo; significa discutere su questioni intricate o estremamente futili

