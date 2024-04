La definizione e la soluzione di 6 lettere: Può rovesciare la barca. ONDATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un'ondata di freddo, in meteorologia, è un periodo di tempo durante il quale la temperatura dell'aria è insolitamente bassa rispetto alle temperature medie usualmente sperimentate in una data regione nello stesso periodo e con caratteristiche tipiche di persistenza inoltre molto spesso con queste ondate di freddo anche la fauna o la flora tendono a cambiare. Il termine non ha dunque significato assoluto, ma è relativo ad una regione (o, meglio ad un clima locale) e ad un preciso intervallo temporale nel senso che ciò che è percepito dalla popolazione come una temperatura eccessivamente bassa in un clima temperato può non esserlo in un'area ...

ondata f sing (pl.: ondate)

grande onda (senso figurato) afflusso, spesso repentino, di una grande quantità di fenomeni atmosferici avversi una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulle regioni del Nord con temporali e allagamenti (senso figurato) raduno repentino di tante persone

Sillabazione

on | dà | ta

Pronuncia

IPA: /on'data/

Etimologia / Derivazione

derivazione di onda (dal latino unda)

Sinonimi

onda, maroso, frangente, flutto, cavallone

(di entusiasmo, di gioia ecc.) soffio

soffio (senso figurato) afflusso improvviso, effusione, getto improvviso; ventata

Proverbi e modi di dire