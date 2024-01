La definizione e la soluzione di: Una grossa belva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il leone (Panthera leo Linnaeus, 1758) è un mammifero carnivoro della famiglia dei felidi. Dopo la tigre, è il più grande dei cinque grandi felidi del genere Panthera, con alcuni maschi la cui massa corporea supera i 250 kg. Il suo areale è, al 2011, ridotto quasi esclusivamente all'Africa subsahariana; il continuo impoverimento del suo habitat naturale e il protrarsi della caccia di frodo ai suoi danni ne fanno una specie vulnerabile, secondo la IUCN. La definizione è giustificata da un declino stimato tra il 30 e il 50% nella zona africana nei vent'anni precedenti.

Una popolazione di dimensioni assai ridotte sopravvive nel Gir Forest Wildlife Sanctuary in India, mentre gli esemplari che abitavano il Nordafrica e il Medio Oriente sono scomparsi da molti secoli. Sino al Pleistocene, circa diecimila anni fa, il leone era il secondo grande mammifero più diffuso dopo l'uomo. A quei tempi si trovavano leoni in gran parte dell'Eurasia e dell'Africa, nonché, con la varietà Panthera leo atrox, anche nelle Americhe, dallo Yukon al Perù.

In virtù delle dimensioni e delle abitudini, questo felino non può essere allevato al di fuori di aree protette e parchi naturali o zoologici. Celebre è l'esempio della leonessa Elsa, restituita all'habitat naturale dopo avere vissuto per alcuni anni con i coniugi Adamson. Sebbene le cause del declino dei leoni non siano certe, il degrado dell'habitat e i conflitti con l'uomo ne sembrano le cause predominanti.

Conosciuto come il "re della savana" o il "re degli animali", in natura un leone sopravvive da dieci a quindici anni, mentre in cattività può arrivare a venti. I maschi, in particolare, non superano spesso i dieci anni d'età in natura, in seguito agli infortuni derivanti dalle lotte con i rivali per il dominio sul branco.

Tipicamente i leoni abitano la savana e le praterie, ma possono adattarsi ad aree cespugliose e foreste. In confronto ad altri felini, i leoni sono animali con uno spiccato spirito di socialità. Un branco è formato generalmente da un maschio alfa (affiancato a volte da alcuni compagni, specialmente fratelli e/o cugini), un gruppo di femmine imparentate tra loro, con cui questo si accoppia e la loro prole. I cuccioli maschi restano all'interno del branco fino alla loro maturazione sessuale, quando vengono scacciati da parte dell'alfa, ossia il padre. I giovani maschi, una volta allontanati dal vecchio branco, restano insieme, formando un piccolo branco di soli maschi (fratelli/cugini) o facendo squadra con altri nomadi non imparentati con loro e cercheranno di formare proprie famiglie, in genere scacciando un altro maschio alfa (e la sua coalizione) e prendendo così il controllo del suo branco. Le femmine tipicamente cacciano insieme per il gruppo, principalmente ungulati, mentre i maschi, una volta impadronitisi di un branco si nutrono delle prede uccise dalle femmine e solo di rado cacciano essi stessi, sebbene siano perfettamente in grado di farlo. È un cosiddetto predatore alfa, ovvero si colloca all'apice della catena alimentare, non avendo predatori naturali e potendo potenzialmente cibarsi di qualsiasi specie. I leoni non cacciano l'uomo con regolarità, ma alcuni esemplari particolari lo hanno fatto.

Il maschio di leone, assai facile da distinguere, ha una criniera caratteristica e la sua immagine è uno dei simboli più sfruttati nella storia dell'umanità. Le prime rappresentazioni furono fatte nel Paleolitico superiore e troviamo leoni scolpiti o dipinti nelle grotte di Lascaux e nella grotta Chauvet. Essi appaiono nella cultura di praticamente ogni civiltà antica che vi abbia avuto a che fare. Li troviamo, inoltre, in un'enorme quantità di sculture, dipinti, bandiere nazionali e regionali, film e libri contemporanei. Furono tenuti in ménagerie fin dai tempi dell'Impero romano e sono stati la chiave delle esibizioni degli zoo di tutto il mondo a partire dal XVIII secolo. Diversi zoo mondiali stanno collaborando per salvare la sottospecie asiatica.

Italiano

Sostantivo

leone ( approfondimento) m sing

(zoologia) (mammalogia) grande mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei Felidi, con dimensioni variabili da 170 a 250 cm e peso variabile da 150 a 225 kg, con pelliccia di colore variabile tra il giallo, il rossiccio e l'ocra. La criniera (che lo distingue dalla femmina della specie, la leonessa) varia invece dal biondo al marrone scuro, ed il ciuffo al termine della coda è nero, la sua classificazione scientifica è Panthera leo ( tassonomia) (senso figurato) individuo pieno di coraggio e forza (zoologia) leone d'America: il puma (zoologia) leone marino: nome comune di alcune specie di mammiferi appartenenti alla famiglia degli Otaridi (zoologia) leone marsupiale: genere di marsupiali oramai estinti la sua classificazione scientifica è Thylacoleo ( tassonomia) (araldica) leone araldico: figura araldica naturale o chimerica, molto frequente su stemmi, blasoni e bandiere (numismatica) moneta coniata durante il pontificato di Leone X (numismatica) leone d'oro: moneta coniata durante il regno di Filippo VI di Valois re di Francia, raffigurante il re seduto sul trono con un leone disteso ai suoi piedi (numismatica) leone di Fiandra: moneta d'oro del 14° secolo coniata dai conti di Fiandra (numismatica) moneta ufficiale della Sierra Leone leone di San Marco: simbolo dell'evangelista San Marco, e di conseguenza della Repubblica Veneta, che insieme ai simboli delle repubbliche marinare di Pisa, Genova e Amalfi va a formare lo stemma posto al centro della bandiera della marina mercantile. Il leone di San Marco è presente anche nello stemma militare, raffigurato con la spada e con un libro chiuso simbolo del tetramorfo e di San Giovanni Battista (per estensione) (astrologia) persona nata quando il Sole si trova nel segno zodiacale del Leone, indicativamente tra il 23 luglio e il 23 agosto oggi i leoni saranno favoriti

mia figlia è leone

Sillabazione

leó | ne

Pronuncia

IPA: /le.'o.ne/

Etimologia / Derivazione

dal latino leonem

(astrologia) da Leone

Citazione

Sinonimi

(simbolo di coraggio...) audace, coraggioso, intrepido

Contrari

(simbolo di coraggio...) coniglio, fifone, pecora, vile

Parole derivate

leonino, leona, leonessa, leonesco, leontocebo, leopardo

Termini correlati

(Felidi) gatto, tigre, leopardo, gattopardo, lince, giaguaro, ocelot (o ozelot), puma, ghepardo, pantera

gatto, tigre, leopardo, gattopardo, lince, giaguaro, ocelot (o ozelot), puma, ghepardo, pantera branco, criniera, ruggire, ruggito, savana

Varianti

(antico) , (poesia) lione

Alterati

(diminutivo) leoncello, leoncino: il piccolo del leone

Iperonimi

(zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, (tipo) vertebrato, Amnioti, omeotermo, omotermo, (classe) mammifero, (superordine) euterio(ordine) carnivoro, (famiglia) felide, (sottofamiglia) panterino, (genere) Panthera

Proverbi e modi di dire