Utensili per fare fori

Curiosità su: Trapani (, Tràpani in siciliano) è un comune italiano di 55 218 abitanti, capoluogo dell'omonimo libero consorzio comunale in Sicilia. Trapani ha sviluppato nel tempo una fiorente attività economica legata all'estrazione e al commercio del sale, giovandosi della sua posizione naturale, proiettata sul Mediterraneo, e del suo porto, antico sbocco commerciale per Eryx (l'odierna Erice), sita sul monte omonimo che la sovrasta. L'economia oggi si basa sul terziario, sulla pesca (anticamente quella del tonno rosso, con la mattanza), sull'estrazione ed esportazione del marmo, sulle attività legate al commercio e al turismo. L'agglomerato urbano comprende circa 80 000 abitanti, in quanto include anche la popolosa frazione di Casa Santa, ricadente nel territorio del comune di Erice.

Trapani ( approfondimento) f sing

(toponimo) (geografia) in Italia capoluogo di provincia della regione Sicilia che occupa la parte più occidentale dell'isola

trà | pa | ni

Dal greco pa falce dalla forma della penisola su cui sorge la città

