Le macchine per forare

Home / Soluzioni Cruciverba / Le macchine per forare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le macchine per forare' è 'Trapani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAPANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le macchine per forare" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le macchine per forare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Trapani? Strumenti utilizzati per praticare fori in vari materiali, come legno, metallo o plastica, sono chiamati trapani. Questi apparecchi sono fondamentali in lavori di falegnameria, carpenteria e fai-da-te, facilitando operazioni precise e rapide. Disponibili in diversi modelli, possono essere manuali o elettrici, offrendo versatilità e efficienza nel creare aperture di varie dimensioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le macchine per forare nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Trapani

In presenza della definizione "Le macchine per forare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le macchine per forare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Trapani:

T Torino R Roma A Ancona P Padova A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le macchine per forare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Utensili per fare foriMacchine per forareMacchine usate per forareMacchine per ricevuteMacchine di lusso americaneGrandi macchine per la stampa dei quotidiani