La provincia di cui fanno parte le isole Egadi

Paola Cammarota | 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La provincia di cui fanno parte le isole Egadi' è 'Trapani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAPANI

Perché la soluzione è Trapani? Trapani è una provincia situata nella regione Sicilia, che comprende anche le isole Egadi. Questa zona si distingue per il suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico, con città ricche di arte e tradizioni antiche. La sua economia si basa principalmente sulla pesca, il turismo e l’agricoltura, grazie alle sue terre fertili e al mare cristallino. Trapani rappresenta un punto di riferimento importante per chi desidera scoprire le bellezze di questa parte della Sicilia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La provincia di cui fanno parte le isole Egadi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

La provincia di cui fanno parte le isole Egadi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Trapani

In presenza della definizione "La provincia di cui fanno parte le isole Egadi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La provincia di cui fanno parte le isole Egadi" conferma che la soluzione 'Trapani' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Trapani

T Torino
R Roma
A Ancona
P Padova
A Ancona
N Napoli
I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La provincia di cui fanno parte le isole Egadi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trapani' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Utensili per fare foriLe macchine per forareMacchine usate per forareLe isole di cui fanno parte Ischia e ProcidaLe isole di cui fanno parte Pianosa e CapraiaFamiglia di piante cui fanno parte cotone e cacaoL acronimo della provincia pugliese di cui fa parte AndriaLa Lega di cui fanno parte i Chicago Bulls

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