Ruote che mordono

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ruote che mordono' è 'Dentate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DENTATE

Perché la soluzione è Dentate? Le ruote che mordono sono caratterizzate da un rivestimento robusto e incisivo, progettato per garantire una presa sicura su superfici varie. Questa caratteristica permette di affrontare terreni accidentati o scivolosi senza perdere stabilità durante il movimento. La loro struttura è pensata per aumentare l’aderenza, rendendo più efficace il rotolamento e prevenendo slittamenti indesiderati. La presenza di parti che afferrano il suolo o altre superfici si manifesta attraverso una superficie dentata, che si collega all’idea di una voce descrittiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ruote che mordono". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Ruote che mordono nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Dentate

La soluzione associata alla definizione "Ruote che mordono" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ruote che mordono" conferma che la soluzione 'Dentate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Dentate

D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ruote che mordono" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dentate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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