Come le ruote di numerosi ingranaggi nei cruciverba: la soluzione è Dentate

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come le ruote di numerosi ingranaggi' è 'Dentate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DENTATE

Curiosità e Significato di Dentate

Vuoi sapere di più su Dentate? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Dentate.

Perché la soluzione è Dentate? Dentate descrive qualcosa che ha margini o superfici con piccoli spigoli o punte, come le lame di una sega o le ruote di ingranaggi. In modo figurato, si riferisce a elementi dotati di denti o punte aguzze, creando un effetto di compattezza e precisione. Questa parola richiama l'immagine di parti meccaniche che si incastrano perfettamente, garantendo un funzionamento fluido e coordinato.

Come si scrive la soluzione Dentate

Hai davanti la definizione "Come le ruote di numerosi ingranaggi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

E Empoli

