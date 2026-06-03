Una casa su quattro ruote

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una casa su quattro ruote' è 'Caravan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CARAVAN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una casa su quattro ruote
  • Risposta: CARAVAN
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CAVN
  • Inizia con: C
  • Finisce con: N

Perchè la soluzione è Caravan? Una caravan è un modo pratico per viaggiare e vivere in libertà. Può essere spostata facilmente, offrendo comfort e autonomia ovunque si vada. È come avere una piccola casa mobile, perfetta per avventure senza limiti e per scoprire nuovi posti senza rinunciare alle comodità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una casa su quattro ruote: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Una casa su quattro ruote" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Caravan. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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