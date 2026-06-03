Una casa su quattro ruote
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una casa su quattro ruote' è 'Caravan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una casa su quattro ruote
- Risposta: CARAVAN
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CAVN
- Inizia con: C
- Finisce con: N
Perchè la soluzione è Caravan? Una caravan è un modo pratico per viaggiare e vivere in libertà. Può essere spostata facilmente, offrendo comfort e autonomia ovunque si vada. È come avere una piccola casa mobile, perfetta per avventure senza limiti e per scoprire nuovi posti senza rinunciare alle comodità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una casa su quattro ruote: risposta da 7 lettere
Quando la definizione "Una casa su quattro ruote" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Caravan. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.