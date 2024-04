La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un veicolo a due ruote. MOTOCICLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Per motociclo si intende la classificazione generica dei veicoli a motore aventi due ruote in linea, ed eventualmente dotati di carrozzino laterale, che abbiano una potenza e una cilindrata del motore tali da non essere classificati come ciclomotori (salvo negli stati che abbiano deciso di parificare i ciclomotori ai motocicli). Si noti che, anche se per motocicli si identificano per lo più veicoli dei veicoli a due ruote, in alcune legislazioni sono assimilati ai motocicli anche alcuni veicoli a tre ruote.

motociclo m sing (pl.: motocicli)

(meccanica) (tecnologia) (ingegneria) veicolo a motore con due ruote adibito al trasporto di persone

Sillabazione

mo | to | cì | clo

Pronuncia

IPA: /,mto'tiklo/

Etimologia / Derivazione

composto di moto- e ciclo

Sinonimi

motoretta, motocicletta, motorscooter

Iperonimi

motoveicolo

Iponimi