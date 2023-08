Si mordono per vizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mordono per vizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UNGHIE

Significato/Curiosita : Si mordono per vizio

Avvengono generalmente fra maschi adulti di pari stazza, che si mordono a vicenda o si ergono sulle zampe posteriori, spingendosi come lottatori di sumo... Differente, viene per affinità funzionale chiamato unghia, ed è composto principalmente da chitina. le unghie sono costituite principalmente da più strati di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

