La Soluzione ♚ Un undici di Serie A La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un undici di Serie A. MILAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un undici di serie a: L'Associazione Calcio Milan, meglio nota come AC Milan, o semplicemente Milan (AFI: /'milan/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano. Milita nella Serie A, massima serie del campionato italiano di calcio. Fondato nel 1899 da un gruppo di inglesi e italiani, è uno dei club più antichi d'Italia, nonché uno dei più blasonati al mondo e con maggior tradizione sportiva. Indossa una divisa a strisce verticali di colore rosso e nero, da cui il soprannome di rossoneri; i colori furono scelti da Herbert Kilpin, fondatore del club, per rappresentare il fuoco dei diavoli milanisti e la paura degli avversari ... Francese Nome proprio Significato e Curiosità su: L'Associazione Calcio Milan, meglio nota come AC Milan, o semplicemente Milan (AFI: /'milan/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano. Milita nella Serie A, massima serie del campionato italiano di calcio. Fondato nel 1899 da un gruppo di inglesi e italiani, è uno dei club più antichi d'Italia, nonché uno dei più blasonati al mondo e con maggior tradizione sportiva. Indossa una divisa a strisce verticali di colore rosso e nero, da cui il soprannome di rossoneri; i colori furono scelti da Herbert Kilpin, fondatore del club, per rappresentare il fuoco dei diavoli milanisti e la paura degli avversari ... Milan (toponimo) Milano Inglese Nome proprio Milan (toponimo) Milano Lombardo Nome proprio Milan m sing (toponimo) Milano, capoluogo della regione Lombardia in Italia Milan l'è un gran Milan : Milano è proprio grande Sillabazione Mi | làn Pronuncia IPA: /mi'lã/ Nome proprio Milan m sing (calcio) Milan, squadra calcistica di Milano Sillabazione Mì | lan Pronuncia IPA: /'mi.lã/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Polacco Nome proprio Milan nome proprio di persona polacco maschile Ceco Nome proprio Milan nome proprio di persona ceco maschile Slovacco Nome proprio Milan nome proprio di persona slovacco maschile Tedesco Nome proprio Milan nome proprio di persona tedesco maschile Olandese Nome proprio Milan nome proprio di persona olandese maschile Inglese Dictionary.com, lemma Milan

Lombardo Cletto Arrighi, Dizionario milanese-italiano col repertorio italiano-milanese , 1978, pag 437.

