Ha vinto per sette volte la Champions League

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha vinto per sette volte la Champions League' è 'Milan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MILAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha vinto per sette volte la Champions League" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha vinto per sette volte la Champions League". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Milan? Il club di Milano ha raggiunto un grande successo nel calcio internazionale, dimostrando una straordinaria capacità di competere ai massimi livelli. La sua storia è ricca di trionfi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui sette vittorie nella massima competizione europea per club. Questo record lo distingue come uno dei team più vincenti e rispettati nel panorama calcistico mondiale. La sua presenza costante nelle fasi finali testimonia la qualità e la determinazione di questa formazione.

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Ha vinto per sette volte la Champions League nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Milan

Quando la definizione "Ha vinto per sette volte la Champions League" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha vinto per sette volte la Champions League" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Milan:

M Milano I Imola L Livorno A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha vinto per sette volte la Champions League" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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