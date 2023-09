Città toscana con un undici in Serie A - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città toscana con un undici in Serie A. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EMPOLI

Significato/Curiosita : Citta toscana con un undici in serie a

Partecipava alla serie a). fra le altre 6 regioni esordienti alla prima (1929-30) delle 91 edizioni della serie a fin qui disputate, la toscana non ha avuto... Disambiguazione – se stai cercando il pittore seicentesco, vedi empoli (pittore). empoli (pronuncia /'empoli/) è un comune italiano di 52 692 abitanti della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

