La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Tifano per un undici di Serie A' è 'Sampdoriani'.

SAMPDORIANI

Curiosità e Significato di Sampdoriani

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Sampdoriani, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sampdoriani? Sampdoriani indica i tifosi e i giocatori della Sampdoria, squadra di Serie A con sede a Genova. Il termine deriva dal nome della città e dal soprannome Doria, legato alla famiglia storica che ha fondato il club. È un modo affettuoso per riferirsi a chi ama e sostiene questa tradizione calcistica, simbolo di passione e orgoglio genovese.

Come si scrive la soluzione Sampdoriani

Hai trovato la definizione "Tifano per un undici di Serie A" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

M Milano

P Padova

D Domodossola

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A U P T T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PUNTATA" PUNTATA

