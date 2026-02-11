Un undici di rossoneri

Home / Soluzioni Cruciverba / Un undici di rossoneri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un undici di rossoneri' è 'Milan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MILAN

Perché la soluzione è Milan? Milano è famosa per la sua squadra di calcio, conosciuta come i rossoneri per via dei colori della maglia. Questa formazione conta undici giocatori che rappresentano la città e la sua storia sportiva. Il club è uno dei più prestigiosi e vincenti in Italia e nel mondo, con una lunga tradizione di successi. La passione dei tifosi accompagna ogni partita, rendendo il Milan un simbolo di eccellenza nel calcio.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un undici di rossoneri" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un undici di rossoneri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un undici di rossoneri nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Milan

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un undici di rossoneri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un undici di rossoneri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Milan:

M Milano I Imola L Livorno A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un undici di rossoneri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una squadra di rossoneriUna squadra di Serie AUna fra le grandi del nostro calcioL undici dei rossoneriPrestigioso undici di Buenos Aires: PlateL undici antagonista della RomaÈ undici volte il cubo di dueQuindici meno undici