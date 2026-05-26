Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione' è 'Corsisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORSISTI

Perchè la soluzione è Corsisti? I corsisti sono persone che frequentano regolarmente un percorso formativo, acquisendo competenze utili per migliorare la loro carriera. Partecipano a lezioni e sessioni pratiche, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze e preparandosi al meglio per affrontare le sfide professionali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Corsisti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Corsisti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione

Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione Risposta: CORSISTI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

C Como O Otranto R Roma S Savona I Imola S Savona T Torino I Imola

La soluzione 'Corsisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.