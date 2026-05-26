Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione
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SOLUZIONE: CORSISTI
Perchè la soluzione è Corsisti? I corsisti sono persone che frequentano regolarmente un percorso formativo, acquisendo competenze utili per migliorare la loro carriera. Partecipano a lezioni e sessioni pratiche, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze e preparandosi al meglio per affrontare le sfide professionali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Corsisti
Questa pagina è dedicata alla definizione "Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Corsisti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione
- Risposta: CORSISTI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Corsisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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