Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione' è 'Corsisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORSISTI

Perchè la soluzione è Corsisti? I corsisti sono persone che frequentano regolarmente un percorso formativo, acquisendo competenze utili per migliorare la loro carriera. Partecipano a lezioni e sessioni pratiche, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze e preparandosi al meglio per affrontare le sfide professionali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Corsisti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Corsisti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione
  • Risposta: CORSISTI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
R Roma
S Savona
I Imola
S Savona
T Torino
I Imola

La soluzione 'Corsisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Iscritti a una serie di lezioni utili alla professione". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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