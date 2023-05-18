Ha vinto 14 Champions

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha vinto 14 Champions' è 'Real Madrid'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R E A L M A D R I D

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ha vinto 14 Champions

Ha vinto 14 Champions Risposta: REALMADRID

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 4-6

4-6 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 2

2 Difficoltà: media

media Schema utile: R L M D R D

Inizia con: R

R Finisce con: D

Perchè la soluzione è Real Madrid? Il Real Madrid è la squadra che ha conquistato 14 trofei di Champions League, dimostrando una lunga tradizione di successi europei. La loro costanza e determinazione li hanno resi uno dei club più temuti e rispettati nel calcio internazionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha vinto 14 Champions: risposta da 10 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ha vinto 14 Champions" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Real Madrid. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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