Ha vinto 14 Champions

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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REALMADRID

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ha vinto 14 Champions
  • Risposta: REALMADRID
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 4-6
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 6
  • Parole: 2
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RLMDRD
  • Inizia con: R
  • Finisce con: D

Perchè la soluzione è Real Madrid? Il Real Madrid è la squadra che ha conquistato 14 trofei di Champions League, dimostrando una lunga tradizione di successi europei. La loro costanza e determinazione li hanno resi uno dei club più temuti e rispettati nel calcio internazionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha vinto 14 Champions: risposta da 10 lettere

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