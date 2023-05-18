Ha vinto 14 Champions
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha vinto 14 Champions' è 'Real Madrid'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ha vinto 14 Champions
- Risposta: REALMADRID
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 4-6
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 2
- Difficoltà: media
- Schema utile: RLMDRD
- Inizia con: R
- Finisce con: D
Perchè la soluzione è Real Madrid? Il Real Madrid è la squadra che ha conquistato 14 trofei di Champions League, dimostrando una lunga tradizione di successi europei. La loro costanza e determinazione li hanno resi uno dei club più temuti e rispettati nel calcio internazionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ha vinto 14 Champions: risposta da 10 lettere
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