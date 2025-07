L undici delle merengues nei cruciverba: la soluzione è Real Madrid

REAL MADRID

Curiosità e Significato di Real Madrid

Approfondisci la parola di 10 lettere Real Madrid: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Real Madrid? L undici delle merengues è un modo colloquiale per riferirsi alla formazione titolare del Real Madrid, uno dei club più prestigiosi del calcio spagnolo e mondiale. Il termine merengues deriva dal colore bianco delle divise storiche del team, che richiamano i dolci tipici spagnoli. Questa espressione celebra la squadra con i suoi giocatori di punta, simbolo di eccellenza e tradizione nel calcio.

Come si scrive la soluzione Real Madrid

Hai davanti la definizione "L undici delle merengues" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

M Milano

A Ancona

D Domodossola

R Roma

I Imola

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N A E I T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARENATI" ARENATI

